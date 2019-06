Ein Posting von Manuel Taverne auf LinkedIn. Seine FACC ist gemeinsam mit AT&S in Boston. Mit auf dem Bild: Gerda Königstorfer, AT&S: Das Duo hatte übrigens über die Jahre auch die CIRA mitentwickelt. AT&S und FACC sind zudem nicht nur gemeinsam in den ATX gekommen, sondern haben diesen auch massiv verjüngt.AT&S ( Akt. Indikation: 15,93 /16,05, 0,38%)FACC ( Akt. Indikation: 13,13 /13,45, 4,32%) (Der Input von Börse Social of the Day für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.06.)

Den vollständigen Artikel lesen ...