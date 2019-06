Siltronic-Aktien profitieren am Dienstag von der Hoffnung auf eine Belebung der Geschäfte. Am frühen Nachmittag notieren die Papiere des Wafer-Herstellers +6,26% mehr als fünf Prozent im Plus. Dem Branchenportal Digitimes zufolge könnte der Handelskrieg zwischen den USA und China einige Hersteller von Halbleiterwafern zwingen, Pläne für Kapazitätserweiterungen zu überdenken. Für den deutschen Wafer-Hersteller ...

