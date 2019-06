Die Deutsche Bank hat sich planmäßig aus ihrem Geschäft mit Privat- und Firmenkunden in Portugal zurückgezogen. Am Wochenende habe das Geldhaus den Verkauf an die spanische Regionalbank Abanca abgeschlossen, teilte das Institut am Dienstag in Frankfurt mit. Damit seien rund drei Milliarden Euro an verwaltetem Vermögen, einer Milliarde Euro an Einlagen und drei Milliarden Euro an Krediten an Abanca ...

