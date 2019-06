Bei gleich mehreren Fluglinien gibt es laut Gewerkschaften eine erhöhte Bereitschaft zu Arbeitskampfmaßnahmen. Dazu sollen Ryanair und Eurowings zählen.

Streiks in der europäischen Luftfahrtbranche könnten auch in diesem Jahr für Behinderungen im Reiseverkehr sorgen. Bei der Lufthansa-Tochter Eurowings wie auch beim irischen Billigflieger Ryanair gibt es Gewerkschaftsangaben zufolge eine hohe Bereitschaft zu Arbeitskampfmaßnahmen. Die Gewerkschaft Verdi teilte am Dienstag mit, über 80 Prozent der befragten Mitglieder unter den Flugbegleitern seien bereit, sich an Streiks zu beteiligen, um die gesetzlichen Standards zu erreichen.

"Das ist ein deutliches Zeichen an das Management, die Blockadehaltung aufzugeben und die gesetzlichen Mindeststandards zu akzeptieren", erklärte Verdi-Verhandlungsführer Volker Nüsse. Nach fünf Verhandlungsrunden seien ...

