Fährt der Smartphone-Nutzer mit der Fingerspitze über das Display, ist da an einer Stelle plötzlich ein Klopfen oder Vibrieren. Darunter entsteht wie von Zauberhand ein Button. Oder der Nutzer folgt dem Signal, das seinen Finger leitet, und er findet den Knopf auf diese Weise. Mit dieser neuen Technik, die das Ingenieurteam von Prof. Dr. Stefan Seelecke am Lehrstuhl für Intelligente Materialsysteme der Universität des Saarlandes und am Zentrum für Mechatronik und Automatisierungstechnik entwickelt hat, können Buttons bei Bedarf überall auf dem Bildschirm entstehen und verschwinden. Durch Vibration, Klopfen oder Stöße an die Fingerkuppe kann das Display seinen Nutzer zu ihnen führen. Damit eröffnen sich bei Computerspielen, der Internetsuche und auch für Navigationsgeräte neue Möglichkeiten.

Und so funktioniert es: Legt man an die Folie eine Spannung an, dann zieht sie sich in der einen Richtung zusammen und in die andere Richtung dehnt sie sich aus. Durch eine gezielte Veränderung des elektrischen Feldes vollführt die Folie verschiedenste Formänderungen: vom hochfrequenten Vibrieren über spezifische Impulse wie bei einem Herzschlag bis hin zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...