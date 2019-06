Nach der schwächeren Kursentwicklung im Mai scheint die Apple-Aktie im Juni wieder zu alter Stärke zurückzufinden. In der ersten Juni-Woche gelangen Kursaufschläge von mehr als 6 Prozent. Und auch zum Auftakt in die zweite Juni-Woche zeigt sich die Aktie an den hiesigen Börsen in bullischer Verfassung. Bis in den Nachmittag hinein geht es um mehr als 2 Prozent aufwärts. Auf das Jahr gesehen notiert die Aktie dadurch mit rund 25 Prozent im Plus. Dies stellt im historischen Vergleich eine Underperformance ...

Den vollständigen Artikel lesen ...