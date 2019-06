Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Porr +2,79% auf 20,25, davor 6 Tage im Minus (-9,84% Verlust von 21,85 auf 19,7), Immofinanz -0,39% auf 23,26, davor 4 Tage im Plus (3,78% Zuwachs von 22,5 auf 23,35), Flughafen Wien -1,01% auf 39,1, davor 3 Tage im Plus (6,61% Zuwachs von 37,05 auf 39,5), World Excellent Products 0% auf 22, davor 3 Tage im Plus (17,02% Zuwachs von 18,8 auf 22), Frequentis -0,55% auf 17,94, davor 3 Tage im Plus (2,04% Zuwachs von 17,68 auf 18,04). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Semperit 13,36 (MA100: 13,02, xU, davor 25 Tage unter dem MA100). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:Palfinger 27,45 (MA200: 26,7, xU, davor 29 Tage unter dem MA200). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: Altaba ...

