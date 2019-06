Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.FKA: Frauenthal am 11.6. -6,78%, Volumen 245% normaler Tage , WOL: Wolford am 11.6. -3,51%, Volumen 256% normaler Tage , WPB: Wiener Privatbank am 11.6. -2,53%, Volumen 80% normaler Tage , POS: Porr am 11.6. 2,79%, Volumen 76% normaler Tage , SEM: Semperit am 11.6. 3,41%, Volumen 54% normaler Tage , PAL: Palfinger am 11.6. 5,58%, Volumen 69% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Palfinger PAL 27.450 5.58% Semperit SEM 13.360 3.41% Porr POS 20.250 2.79% Wiener Privatbank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...