Tagesausblick für 12.06.: Aktienmärkte setzen Erholung fort. Commerzbank und Evotec im Fokus!

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Die Aktienmärkte blieben auch am Dienstag auf Erholungskurs. Der DAX kletterte zeitweise bis auf 12.227 Punkte, konnte dieses Niveau aber nicht halten. Für Rückenwind sorgte unter anderem die Hoffnung auf steigende Infrastrukturausgaben in China. So sollen lokale Behörden künftig spezielle Anleihen zur Finanzierung solcher Projekte nutzen können. Die Erwartung sinkender Zinsen in den USA haben sich nach den schwachen Arbeitsmarktzahlen vom Freitag noch verstärkt und trieben den Markt zuletzt zusätzlich an.

Am Montag hatte bereits die vorläufige Einigung zwischen den USA und Mexiko im Migrations- und Zollstreit die Wall Street beflügelt. Am Dienstag kam es diesbezüglich zwar wegen eines Trump-Tweets wieder zu Irritationen, insgesamt zeigte sich die Wall Street aber erleichtert, dass Einfuhrzölle auf mexikanische Waren zumindest vorerst abgewendet wurden.

Am Anleihemarkt konnten die Zinsen wieder leicht anziehen, nachdem sie am Freitag stark gefallen waren. So hatte die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe am Freitag nach schwachen US-Arbeitsmarktdaten ein neues Rekordtief erreicht.

Unternehmen im Fokus

Die niederländische Großbank ING hat anders als berichtet offenbar doch kein Interesse an einer Übernahme der Commerzbank. Die Holländer hätten sich schon vor anderthalb Monaten gegen einen solchen Schritt entschieden, berichtet das "Handelsblatt". Zuvor hatten andere Medien von einem angeblichen ING-Interesse berichtet. Mit den Commerzbank-Aktien ging es am Dienstag dennoch nach oben.

Das Biotechunternehmen Evotec erhält von der Bill & Melinda Gates Foundation im Rahmen einer fünfjährigen Partnerschaft eine Fördersumme von rund 23,8 Millionen Dollar zur Bekämpfung der Tuberkulose. Mit dem Geld sollen präklinische Daten für die Auswahl und die weitere Entwicklung von neuen Wirkstoffkombinationen gegen die Krankheit gesammelt werden.

Die Deutsche Bank hat sich planmäßig aus ihrem Geschäft mit Privat- und Firmenkunden in Portugal zurückgezogen. Die Aktien konnten am Dienstag deutlich zulegen.

Wichtige Termine

Europa - Rede von EZB-Präsident Mario Draghi

Türkei - Zinsentscheid der Notenbank

USA - Verbraucherpreise, Mai

USA - EIA Rohöl Lagerbestand

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.227/12.310/12.435 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.124/12.100/12.085/11.899/11.620 Punkte

Der DAX startete in die verkürzte Handelswoche heute einmal mehr fulminant. Inzwischen ist die Abwärtstrendlinie ausgehend vom Zwischenhoch bei 12.435 Punkten signifikant überschritten. Allerdings ist der Index auch kurzfristig massiv überkauft. Das zeigte sich bereits im heutigen Handel. Mit wieder zurückkommenden US-Indizes konsolidierte auch der DAX.

In den kommenden Handelsstunden und -tagen ist ein Rücksetzer an den überschrittenen Abwärtstrend die wahrscheinlichste Variante. Unterstützungen finden sich bei 12.124, 12.100 und 12.085 Punkten. Auf Höhe der dritten Marke wäre auch ein Gap im Chart geschlossen und der Index könnte seine Aufwärtsbewegung fortsetzen. Unter 12.000 Punkten wird dagegen ein Umweg über 11.899 Punkte wahrscheinlich. Steigt der Index morgen wider Erwarten über 12.227 Punkte an, lassen sich die nächsten Trendziele bei 12.310 und 12.435 Punkten nennen.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 29.04.2019 - 11.06.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

DAX in Punkten; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2014 - 11.06.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

