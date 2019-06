Frankreichs Präsident hat dazu aufgerufen, dass die Menschen wieder "ernsthafte Verpflichtungen" eingehen. Andernfalls werde der Fortschritt bedroht.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron warnt vor einem Abgleiten in einen neuen Krieg. "Ich glaube, dass wir am Rande einer neuen Zeit des Krieges sind, wenn wir uns nicht kümmern", sagte er am Dienstag in seiner Rede zum hundertjährigen Bestehen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) in Genf. "Und dieser Krieg ist präsent in unseren Demokratien, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...