Der Kurs der Wirecard-Aktie ist Ende Mai etwas zurückgekommen, orientiert sich seit der Monats-Wende aber wieder nach oben. Auch zum Auftakt in die neue Woche konnten Kursgewinne verzeichnet werden, der Montags-Handel wurde mit einem Plus von 2,12 Prozent beendet. Die Erholungsbewegung seit dem März-Tief bei 91,81 Euro setzt sich also fort, inzwischen hat sich die Aktie um mehr als 55 Prozent verbessert. Gemessen am Jahreseinstandspreis von 132,80 Euro notiert der Wert nun mit 11,94 Prozent im ...

