Der Berliner Senat könnte Mieterhöhungen für bestimmte Wohnungen für Jahre stoppen. Ein Eigentümerverband ruft deshalb zur kurzfristigen Mieterhöhung auf.

Der Berliner Landesverband Haus und Grund hat Vermieter dazu aufgerufen, Mieten möglichst schnell anzuheben. "Erhöhen Sie unbedingt bis zum 17. Juni die Miete!" ist auf der Webseite der Organisation zu lesen. Darunter wird der Countdown sekundengenau runtergezählt, noch sind es knapp sechs Tage.

Der Aufruf ist eine Reaktion auf die von der Berliner Landesregierung geplante Verschärfung des Mietrechts. Der rot-tot-grüne Senat in Berlin erwägt eine Mietendeckelung, der unter anderem vorsieht, dass Mieten für nicht preisgebundene Mietwohnungen in Mehrfamilienhäusern für fünf Jahre nicht steigen.

Am kommenden Montag, also besagten 17. Juni., trifft sich das Gremium zu einer Sitzung, um auf Basis eines am Mittwoch bekannt gewordenen Eckpunktepapier aus dem Hause der Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) zu beraten. Die Eckpunkte könnten Grundlage für einen Gesetzentwurf werden. Betroffen wären von der Reglung laut Mitverein zwischen 1,5 bis 1,6 Millionen Wohnungen in Deutschlands Hautstadt.

Dem Aufruf folgt Kritik

Der Appell sei ein "verheerendes Signal", sagte Bausenatorin Lompscher (Linke) am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. "Mieterinnen und Mieter werden so zum Faustpfand der Immobilienlobby degradiert. Wer Mieterhöhungen gezielt einsetzt, um die Politik auf Kosten von Mieterinnen und Mietern unter Druck zu setzen, entlarvt sich selbst."

Der Präsident des Deutschen Mieterbundes, Franz-Georg Rips, nannte die Aktion "unverantwortlich" und fügte an: "Die Reaktion des Vermieterverbandes zeigt, wie notwendig Regelungen zur Mietenbegrenzung und zur Deckelung der ...

