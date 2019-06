Dieselgate und Autokartell? Na und! Die Beliebtheit der Autobranche bei jungen Bewerbern ist ungebrochen. Moralisch fragwürdiges Geschäftsgebaren scheint vielen Absolventen egal zu sein - für sie zählen profanere Dinge.

Die Generation, die derzeit in die Unternehmen kommt, trennt gerne Privates und Berufliches. Nirgendwo wird das deutlicher als bei der Wahl des Arbeitgebers. Einerseits ist jungen Menschen die Umwelt so wichtig, dass sie seit Monaten freitags für ihren Schutz demonstrieren. Sie legen zudem großen Wert auf ethisch korrekte Produktionsbedingungen und nachhaltigen Konsum.

Doch wenn es darum geht, wo man arbeitet, scheinen diese moralischen Motivationen kaum noch zu zählen, wie das Arbeitgeberranking der Employer-Branding-Beratung Universum für die WirtschaftsWoche zeigt. Dort sind in diesem Jahr - wie auch in den Jahren zuvor - die Unternehmen bei Hochschulabsolventen am beliebtesten, die so gar nicht nach "Fridays for future" klingen: die großen Automobilkonzerne.

In den vergangenen Jahren wurde öffentlich, dass sich deutsche Autohersteller in Kartellen zusammengeschlossen und Absprachen getroffen haben, die Staat und Konsumenten viele Millionen kosteten. Sie haben die Software ihrer Dieselmotoren manipuliert, um Abgastests zu bestehen - und so die Gesundheit von vielen tausend Menschen geschädigt. Ganz zu schweigen vom Wertverlust für die Käufer dieser Dieselmodelle.

Doch trotz all dieser gut belegten Skandale reüssieren sie im aktuellen Ranking. Unter Wirtschaftswissenschaftlern ist Daimler das beliebteste Unternehmen, um einen Job anzutreten. Porsche, BMW und Audi folgen auf den Plätzen zwei bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...