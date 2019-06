Dies hat mehrere Vorteile, beispielsweise vereinfacht sich die Integration der Pumpe in das Leitsystem. Und weil solche Dosiersysteme auch unabhängig von einem Leitsystem arbeiten können, lassen sich dadurch autarke Dosierstationen einfacher realisieren.

Zur Überwachung und Steuerung von Kolbenmembran-Dosierpumpen wurden bislang üblicherweise verschiedene Sensoren an der Pumpe angebracht. Sie lieferten ihre Messdaten an ein Leitsystem, das die Messdaten prüfte und bewertete. Diese Überwachung und Steuerung der Pumpe war somit die Aufgabe des übergeordneten Leitsystems, für das die Pumpe nur eines von vielen Aggregaten der Gesamtanlage war. Alltech hat nun an der Pumpe selbst eine Steuerung mit Bedienterminal angebracht. Sie bewertet und zeigt alle Sensordaten der Pumpe an Ort und Stelle an; nur das Ergebnis der internen Messdatenauswertung wird an das externe Leitsystem übermittelt.

Schnelle Integration und einfache Schnittstellen

Diese weitgehend autarke Pumpensteuerung hat zwei wesentliche Vorteile: Zum einen lässt sich ein solches System recht schnell und unkompliziert in die Automatisierungstechnik einer bestehenden Anlage integrieren. Die Pumpe meldet nämlich nur noch die Betriebsdaten und den Zustand an das Leitsystem. Im übergeordneten Leitsystem muss also nicht viel programmiert werden, um die neue Pumpe einzubinden. Der zweite Vorteil ist die Vereinfachung der Schnittstelle zum Leitsystem. Die Datenkommunikation zum Leitsystem wird durch die pumpeninterne Steuerung stark vermindert, weil sich die Pumpe jetzt selbst überwacht. Der Anlagenbetreiber erhält damit auch eine funktionierende Einheit, deren technisches Zusammenspiel geprüft und erprobt ist. Zudem kennt wohl kein anderer die Geräte besser als der Pumpenhersteller selbst und weiß, wie man sie am besten überwacht. Die übergeordneten Leitsysteme dagegen werden von anderen Firmen entwickelt; sie haben ihr Know-how im Programmieren, in der IT oder in der Anlagensteuerung - aber sie sind keine Experten für unterschiedliche Pumpentypen und unterschiedliche Sensoren.

Dosiermengen über zwei Stellgrößen steuern

Die Dosierleistung von Kolbenmembran-Dosierpumpen mit eigener Steuerung lässt sich über zwei Stellgrößen variieren. Mit der Hublängenverstellung kann das pro Hub verdrängte Volumen der Hydraulikflüssigkeit im Dosierkolben verstellt werden. Die Einstellung des Hubvolumens erfolgt linear von 0 bis 100 % bei Stillstand oder Betrieb. Die zweite Regelgröße ist die Hubfrequenz des Kolbens, die sich mit der Motordrehzahl einstellen lässt.

Der in der Steuerungs-Software abgebildete Regler steuert die Frequenz des Motors durch einen Vergleich der Soll-Förderleistung mit dem Ist-Durchfluss. Wird die Hublänge verstellt, führt der Regler die Frequenz nach, damit sich der Durchfluss nicht ändert. Wird die Frequenz des Motors zu groß oder zu klein, wird über die Hublängenverstellung ...

