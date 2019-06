Das Medikament hat in einer noch laufenden Studie mit verschiedenen Dosierungen sowohl die primären als auch die sekundären Ziele bei der Behandlung von psoriatischer Arthritis (PsA) in ihrer axialen Erscheinungsform erreicht.Die Phase-III-Studie unter dem Namen "MAXIMISE" läuft über 52 Wochen, wie Novartis am Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...