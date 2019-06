Schaut man sich den Kurs der Gazprom Aktie genau an, so kann man feststellen, dass der den kurzfristigen Aufwärts-Trend bereits gebrochen hat. Deshalb besteht jetzt die Möglichkeit, dass es nicht sofort weiter geht. Es könnte erstmal eine Konsolidierung bis auf das letzte Tief folgen. Das wäre nichts Ungewöhnliches. Als Ziel einer weiteren Aufwärtsbewegung sehe ich den Bereich um 6,55 Euro (letztes Hoch) als wahrscheinlich an. Außerdem rückt die Zone um 6,73 Euro in den Fokus. Als Unterstützung ...

