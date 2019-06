Zürich (awp) - Die Aktien von Tamedia sind am Mittwoch mit moderaten Gewinnen in den Handel gestartet. Eine am Morgen angekündigte Neuorganisation weckt gewisse MA-Phantasien. Die Tamedia-Papiere legten zunächst um 1,5 Prozent zu. Aktuell (9.15 Uhr) notieren sie zwar nur noch 0,2 Prozent über dem Schlussstand vom Vortag, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...