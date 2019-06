Ein Gerät - drei Protokolle! Unter diesem Motto steht Turcks Multiprotokoll-Technologie, die I/O-Module in die Lage versetzt, ohne Hardware-Anpassungen in Profinet-, Ethernet/IP- und Modbus-TCP-Netzen zu arbeiten. Der Vorteil liegt auf der Hand: Es sind weniger Geräte-Varianten vorzuhalten. Mit dem Backplane Ethernet Extension Protocol, kurz: Beep, erreicht Turck einen weiteren Meilenstein. Beep löst ein in großen Netzwerken häufig auftretendes Problem: In solchen Anlagen können IP-Adressen rar werden. Außerdem ist die Anzahl an Verbindungen, die Steuerungen verwalten können, begrenzt. Das Protokoll fasst bis zu 33 I/O-Module mit insgesamt 480 Byte Prozessdaten unter einer einzigen IP-Adresse zusammen. Ein solches Subnetz benötigt nur eine IP-Adresse ...

