Die KFM Deutsche Mittelstand AG nimmt die VST Building Technologies-Anleihe in den Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds auf. Die aktuell emittierte nicht nachrangige und unbesicherte Mittelstandsanleihe der VST Building Technologies AG ist mit einem Zinskupon von 7,00% p.a. (Zinstermin halbjährlich am 28.06. & 28.12.) ausgestattet und hat eine Laufzeit vom 28.06.2019 bis zum 27.06.2024. Im Rahmen der Emission sollen bis zu 15 Mio. Euro mit einer Stückelung von 1.000 Euro ausgegeben werden. Die Anleihe soll nach Abschluss der Zeichnungsphase am Open Market in Frankfurt notiert werden.

