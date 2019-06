Vergossene Milch sollte man nicht beweinen. Doch die Erinnerung an das Jahr 2000 dürfte auch heute noch gestandenen BASF-Managern Tränen in die Augen treiben. Für knapp sieben Milliarden Dollar hatte der Konzern damals sein Pharmageschäft an den ameri-kanischen Konzern Abbot verkauft. An für sich ein ganz normaler Portfolio-Vorgang, allerdings mit gravierenden Konsequenzen: Die Forscher des Ludwigshafener ...

Den vollständigen Artikel lesen ...