Der Apfel fiel nicht weit vom Baum: Nach der scharfen Korrektur vom Mai zeigen die Notierungen von Apple seit Monatsbeginn wieder aufwärts. Und auch am Mittwoch setzte sich die positive Kursentwicklung der vergangenen Tage fort, wenn auch leicht abgeschwächt - auch ein Apfelbaum wächst nicht von heute auf morgen in den Himmel. Schlusskurs am Mittwoch: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...