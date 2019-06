Das hat geklappt: Die Deutsche Bank teilte mit, dass sie ihr "Privat- und Firmenkundengeschäft" in Portugal inzwischen an ABANCA verkauft hat. Das ist im Grunde keine Überraschung, denn laut eigenen Angaben hat die Deutsche Bank das bereits im März 2018 angekündigt. Nun sei dieser Verkauf aber "rechtlich abgeschlossen" und die "entsprechenden Kunden, Vermögenswerte und Mitarbeiter" seien an den Käufer ABANCA übertragen worden. Da geht es laut Angaben der Bank um ca. 1 Mrd. Euro an Einlagen, ca. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...