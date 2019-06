++ Europäische Aktien eröffnen am Mittwoch tiefer ++ DE30 versucht innerhalb einer Widerstandszone zu bleiben ++ Deutsche Bank hat Kündigungsschreiben an Hunderte von Kunden verschickt ++Die gestrige US-Sitzung begann in optimistischer Stimmung, aber die Situation verschlechterte sich später, sodass alle drei wichtigen Aktienindizes der Wall Street den Tag tiefer beendeten. Eine solche Trendwende prägte die asiatischen und europäischen Handelszeiten. Nach Rückgängen in China, Japan und Australien starteten die europäischen Aktienindizes am Mittwoch mit einem Rückgang. Belgische Aktien entwickelten sich zu Beginn der heutigen Sitzung am schlechtesten. Der DE30 erreichte gestern eine wichtige Widerstandszone (12.090 bis 12.170 Punkte), konnte diese aber nicht überwinden. Der ...

