In einer aktuellen Marktanalyse, veröffentlicht auf der Wiener Börse-Website, nennt Raiffeisen KAG-CIO Ingrid Szeiler ihre österreichischen Favoriten. Branchenseitig erachtet man bei der Raiffeisen KAG zyklische Titel und auch Banken als positive Treiber und sieht darüber hinaus österreichische Immobilienaktien auch weiterhin als attraktive Investments. Genannt werden CA Immo, S Immo und UBM. Abseits der genannten Immobilienaktien gefällt Szeiler auch die OMV sehr gut. Das Unternehmen befindet sich in einem Transformationsprozess, weg von Öl und hin zu Gas und Petrochemie. Auch der Spezialfaser-Anbieter Lenzing AG sei in Hinblick auf finanzielle Erträge, aber auch im Sinne der Nachhaltigkeit für die Raiffeisen KAG ein interessantes ...

