Auf dem Radar: AndritzZuletzt 5 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 4,35 Prozent gewonnen (Einzeltage: 0,18; 1,56; 0,06; 1,71; 0,77). aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 31,84 /31,96 Veränderung zu letztem SK: -2,34% Auf dem Radar: DO&COZuletzt 5 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 9,34 Prozent gewonnen (Einzeltage: 1,38; 2,05; 1,83; 2,27; 1,49). aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 79,20 /80,40 Veränderung zu letztem SK: -1,24% Auf dem Radar: RosenbauerZuletzt 5 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 5,36 Prozent gewonnen (Einzeltage: 0,73; 2,24; 0,5; 1,01; 0,77). aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 40,80 /41,50 Veränderung zu letztem SK: -0,36% Auf dem Radar: S&TMit 47,22 Prozent Sells jene Aktie unter den Top 10 der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...