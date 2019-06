Wie wir gleich noch beim Blick auf den Tages- und Wochenchart sehen werden, befindet sich die Lufthansa Aktie übergeordnet in einer SKS-Formation. Deshalb gehe ich auch im Stundenchart, von weiter fallenden Kursen aus. Die Frage wäre nun, ob es die Bullen schaffen, den Kurs bis an die Nackenlinie, bei ca. 19,18 Euro zu führen. Oder ob es gleich weiter Richtung Süden geht. Als Ziel einer weiteren Abwärtsbewegung sehe ich den Bereich um 16,90 Euro (letztes Tief) als wahrscheinlich an. Außerdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...