So schnell kann es gehen, die Beyond Meat Aktie erreichte noch vor Kurzem ein neues Allzeithoch und nun schießt der Kurs nur so nach unten. Erst gestern berichtete die Redakteurin Anna Hofmann über einen bevorstehenden Crash und siehe da, da ist er. Der Kurs ist an der NASDAQ von 168 USD auf nun mehr 125 USD nach unten getrieben worden. Dies ist ein Kursverlust von etwa 25 % und das innerhalb eines Tages. Doch was ist passiert, warum korrigierte der Kurs so stark nach unten?

Schwergewicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...