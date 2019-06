Von den letzten Veröffentlichungen hatten sich die Investoren bei Steinhoff mehr erwartet, aber am Ende dürfte man froh gewesen sein, dass es nur zu den in den Berichten genannten Abschreibungen (Wertberichtigungen) gekommen ist. Zudem dürfte der Substanzwert nach HGB in Anbetracht der noch vorhandenen Beteiligungen höher liegen als der aktuelle Börsenwert, mit Sicherheit lässt sich das aber natürlich nicht sagen.

Operatives Geschäft rollt weiter!

Man muss aber folgendes beachten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...