Darüber hinaus zeigt die Konjunktur-Umfrage auch, dass das Geschäftsklima in Bezug auf die verschiedenen Geschäftsbereiche zurzeit ebenfalls als durchweg positiv angesehen werden kann, besonders im Bereich Klimatechnik.

Rund 70 % der Unternehmen gaben an, einen Umsatz bis 2 Mio. Euro erwirtschaftet zu haben. Der Umsatz von annähernd 30 % der Unternehmen lag gemäß den Angaben über 2 Mio. Euro.

Aus der Prognose für 2020 lässt sich ablesen, dass immer noch über 90 % der Unternehmen weiterhin eine gute Geschäftslage für das kommende Jahr erwarten.

In Bezug auf den jährlichen Kältemittelverbrauch gaben rund 75 % der Fachbetriebe an, weniger als 2.000 kg im Jahr zu beziehen. Rund 20 % der Unternehmen gaben an über 2.000 kg Kältemittel pro Jahr zu beziehen. Das könnte eventuell darauf hindeuten, dass viele Kälte-Klima-Fachbetriebe noch einen ausreichend großen Vorrat an verschiedenen Kältemitteln vorrätig haben oder aber nur nach Auftrag die entsprechende Sorte beim Händler bestellt wird.

Der Fachkräftebedarf in der Kälte-Klima-Branche ist

