Das war nicht Fisch, das war nicht Fleisch. Der deutsche Leitindex suchte am heutigen Handelstag nach der Richtung - ohne eine zu finden. So geht ein eher träger Handelstag mit ein paar kleineren Hiobsbotschaften aus dem Automobilsektor zu Ende. Doch was bringt der morgige Handelstag? Ist Besserung in Sicht? Der Ausblick bei Börse Stuttgart TV.