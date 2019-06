Ein Supermarkt in Vancouver will seine Kunden zum Umdenken bewegen und bedruckt Plastiktüten mit Werbebotschaften zum Fremdschämen.Mit einer cleveren Aktion gegen Plastikmüll sorgt ein kanadischer Supermarkt für Aufsehen. Nachdem der Aufpreis von fünf Cent für einen Plastikbeutel wenig half, änderte David Lee Kwen, Inhaber von East West Market in Vancouver, seine Strategie: Er druckte peinliche Werbebotschaften auf die Tüten. Kunden, die keine wiederverwendbaren Taschen nutzen, werben jetzt auf dem Nachhauseweg für Warzenbehandlungen oder Porno-Shops. Bei der Aktion ginge es nicht darum, Kunden ...

