Mit dem Übernahmeangebot für Axel Springer steigt der US-Finanzinvestor KKR wieder groß in Deutschland ein. Von seinen bisherigen Engagements hat in erster Linie er selbst profitiert.

Vor mehr als 40 Jahren kam drei Beschäftigten der Investmentbank Bear Sterns in New York eine für sie selbst großartige Idee: Jerome Kohlberg, Henry Kravis und George Roberts hatten die ersten großen schuldenfinanzierten Unternehmenskäufe ("Leveraged Buyouts") aus nächster Nähe miterlebt - und gründeten eine Gesellschaft, die sich genau auf dieses Geschäft spezialisieren sollte. Mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 250 Milliarden US-Dollar ist dieses - nach den Anfangsbuchstaben der Nachnamen seiner Gründer benannte - Unternehmen mittlerweile einer der größten Finanzinvestoren der Welt.

In Deutschland ist KKR seit 1999 aktiv, gründete aber erst 2018 ein eigenes Büro in Frankfurt. Dabei sind die Beteiligungen hier bis zur Milliardenofferte an die Axel-Springer-Aktionäre zuletzt finanziell überschaubar gewesen.

So hat sich KKR in den vergangenen Jahren etwa beim Fußballclub Hertha BSC Berlin, dem KI-Spezialisten Arago und dem Tourenbuchungsportal Get Your Guide beteiligt. Für maßvolles Aufsehen sorgten 2017 die Übernahmen des Meinungsforschungsinstituts GFK und der Rüstungselektronik von Airbus. Zuletzt hat KKR zudem mehrere Gesellschaften für Film- und Fernsehproduktion übernommen.

Bei den jüngeren Investments lässt sich noch keine Bilanz ziehen - bei anderen schon.

Wincor Nixdorf (1999 bis 2004)

Gleich der erste Deal könnte bis heute als Blaupause für eine erfolgreiche Private-Equity-Transaktion dienen. Gemeinsam mit Goldman Sachs kauft KKR dem bisherigen Eigentümer Siemens das Geschäft mit Geldautomaten und Computerkassen ab, baut es in den kommenden Jahren um und bringt es 2004 an die Börse. Den Einsatz von gut 700 Millionen Euro verdoppeln die Investoren dabei ebenso wie die Zahl der Mitarbeiter. 2016 wird das Unternehmen vom US-Unternehmen Diebold übernommen.

Tenovis (2000 bis 2004)

Seine ...

