Emmen (awp) - Der IT-Dienstleister Also hat von der Europäischen Kommission die Genehmigung für die Übernahme des polnischen IT-Distributors ABC Data erhalten. Durch die bereits Ende 2018 angekündigte Übernahme treibe Also seine osteuropäische Expansionsstrategie weiter voran, teilte das Unternehmen mit Sitz in Emmen am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...