Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.SBO: SBO am 12.6. -4,79%, Volumen 93% normaler Tage , OMV: OMV am 12.6. -2,71%, Volumen 96% normaler Tage , ANDR: Andritz am 12.6. -2,45%, Volumen 182% normaler Tage , IIA: Immofinanz am 12.6. 0,43%, Volumen 110% normaler Tage , TKA: Telekom Austria am 12.6. 0,59%, Volumen 30% normaler Tage , WIE: Wienerberger am 12.6. 0,96%, Volumen 111% normaler Tage , ATX: -0,91% Aktie Symbol SK Perf. Wienerberger WIE 20.980 0.96% Telekom Austria TKA 6.870 0.59% Immofinanz IIA 23.360 0.43% Andritz ...

