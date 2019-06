Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.KTCG: Kapsch TrafficCom am 12.6. -3,98%, Volumen 88% normaler Tage , WPB: Wiener Privatbank am 12.6. -3,90%, Volumen 515% normaler Tage , POS: Porr am 12.6. -3,60%, Volumen 100% normaler Tage , EVN: EVN am 12.6. 0,45%, Volumen 159% normaler Tage , BKS: BKS Bank Stamm am 12.6. 1,85%, Volumen 78% normaler Tage , FKA: Frauenthal am 12.6. 2,73%, Volumen 3% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Frauenthal FKA 22.600 2.73% BKS Bank Stamm BKS 16.500 1.85% EVN EVN 13.260 0.45% Porr ...

