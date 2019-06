Am Ende einer zehnmonatigen Abwärtsbewegung bildete die Volkswagen-Aktie im Oktober bei 131,44 Euro ein Tief aus und stieg anschließend bis zum 2. November wieder auf 159,98 Euro an. Damit war das Hoch für die Seitwärtsbewegung der nächsten Monate vorgegeben. Erst Ende März gelang es den Käufern, aus dieser Range erfolgreich auszubrechen und die Aktie bis zum 23. April in der Spitze auf 163,98 Euro ansteigen zu lassen.

Auf das neue Jahreshoch folgte jedoch keine normale Korrektur, sondern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...