Am Mittwoch konnte die Aktie von Apple das vormals hohe Niveau verteidigen, auch wenn die Notierungen minimal nach unten sackten. Noch immer notiert der Titel auf mehr als 170 Euro und hat damit beste Chancen, rasch auf 200 Euro und damit das nächste Allzeithoch zu klettern. Die wirtschaftlich bedeutendste Mitteilung am Mittwoch bezieht sich auf das Interesse an der deutschen "Modem-Sparte" von Intel. Dies soll dazu dienen, die hauseigene Modem-Sparte zu unterstützen. Die Börsen zeigten sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...