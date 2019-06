Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.SBO: SBO am 12.6. -4,79%, Volumen 93% normaler Tage , KTCG: Kapsch TrafficCom am 12.6. -3,98%, Volumen 88% normaler Tage , TL0: Tesla am 12.6. -3,61%, Volumen 148% normaler Tage , A8B: Ambarella am 12.6. 1,53%, Volumen 0% normaler Tage , ZJS1: JinkoSolar am 12.6. 1,91%, Volumen 49% normaler Tage , PINS: Pinterest am 12.6. 2,15%, Volumen 26% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Pinterest PINS 27.050 2.15% JinkoSolar ZJS1 24.020 1.91% Ambarella A8B 36.585 1.53% Tesla ...

Den vollständigen Artikel lesen ...