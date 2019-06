Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.FRE: Fresenius am 12.6. -3,12%, Volumen 111% normaler Tage , FME: Fresenius Medical Care am 12.6. -2,96%, Volumen 104% normaler Tage , HEI: HeidelbergCement am 12.6. -2,19%, Volumen 117% normaler Tage , DTE: Deutsche Telekom am 12.6. 0,93%, Volumen 76% normaler Tage , BEI: Beiersdorf am 12.6. 1,23%, Volumen 72% normaler Tage , HEN3: Henkel am 12.6. 2,70%, Volumen 111% normaler Tage , DAX: -0,33% Aktie Symbol SK Perf. Henkel HEN3 86.820 2.70% Beiersdorf BEI 107.100 1.23% Deutsche Telekom DTE 15.470 0.93% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...