Der Lkw-Verkehr bringt Deutschlands Autobahnen an ihre Grenzen. Frank Huster vom Bundesverband Spedition und Logistik erklärt, wie Kontrollen effektiver werden können und warum er die Nachunternehmerhaftung ablehnt.

WirtschaftsWoche: Herr Huster, der Deutsche Gewerkschaftsbund kritisiert, dass der Mindestlohn bei Lkw-Fahrern regelmäßig unterschritten wird. Gibt es eine Lücke bei den Kontrollen von Lkws auf deutschen Autobahnen?Frank Huster: Diese Aussage des DGB ist zunächst ja nur dann belastbar, wenn rechtlich eindeutig wäre, dass ausländische Fahrer in jedem Fall Anspruch auf den Mindestlohn des Landes hätten, in dem sie gerade arbeiten. Das ist ja gerade strittig und muss jetzt in Brüssel durch eine einheitliche und eindeutige Gesetzgebung geklärt werden. Mindestlohnkontrollen erfolgen im Übrigen durch den Zoll überwiegend direkt in den Betrieben und nicht auf der Straße. Anders als die Lkw-Maut, die während der Fahrt lückenlos elektronisch überwacht wird, kann die Kontrolle von Lenk- und Ruhezeiten durch BAG und Polizei nur stichprobenartig erfolgen. Es herrscht ein eklatantes behördliches Kontrolldefizit. Es finden täglich weit mehr als eine Million Lkw-Bewegungen allein in Deutschland statt, aber die Behörden verfügen nur über einige Hundert Kontrollbeamte, die den fließenden Verkehr überwachen.

Welche Lösungen sehen Sie für das Kontrolldefizit?Das effektivste Mittel zur Bekämpfung des Kontrolldefizits wäre eine Personalaufstockung beim Bundesamt für Güterverkehr und der Autobahnpolizei. Aber selbst bei einer Verdopplung der Kontrolleure wird es nach jetzigen Maßstäben ein Tropfen auf dem heißen Stein bleiben. Deshalb müssen schnellstmöglich digitale Tachografen eingeführt werden. Damit könnten Beförderungsdokumente, Lenk- und Ruhezeiten etc. digital und flächendeckend kontrolliert werden. Derzeit kann die behördliche Kontrolle eines einzelnen Lkw mehr als eine Stunde dauern. In dieser Zeit rollen zig Fahrzeuge ungeprüft vorbei.

Die Paketbranche diskutiert gerade die Einführung einer Nachunternehmerhaftung für Paketboten. Halten Sie die Nachunternehmerhaftung für die Branche der Spediteure und Transporteure für wünschenswert?Die Nachunternehmerhaftung ist ein grundsätzlich falscher Weg, denn sie ist der ...

