Der Dax dürfte am Donnerstag mit leichten Verlusten in den Handel starten. Vor allem der Handelsstreit zwischen China und den USA belastet die Märkte.

Nach der bislang so freundlichen Entwicklung im Juni ist dem Dax der Schwung ausgegangen. Am Mittwoch konnte der deutsche Leitindex im Tagesverlauf immerhin seine Verluste eindämmen und schloss 0,3 Prozent leichter bei 12.116 Punkten. Am Donnerstag tendiert der Dax auf außerbörslichen Handelsplattformen vor Handelsbeginn erneut etwas tiefer.

Vor allem der Handelsstreit zwischen den USA und China belastet die Märkte, zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump damit gedroht, gegebenenfalls Zölle von 25 Prozent auf weitere Warenimporte im Wert von 300 Milliarden Dollar zu erlassen. Damit wären dann alle Einfuhren aus China in die USA von Sonderzöllen betroffen.

Abgefedert wird diese Entwicklung durch die Hoffnungen der Anleger auf sinkende US-Zinsen. Die Teuerungsrate in den USA ging im Mai stärker als erwartet zurück. Das dürfte die Spekulationen auf sinkende Leitzinsen in den USA untermauern, sagte Volkswirt Ulrich Wortberg von der Helaba der Nachrichtenagentur Reuters.

Am Donnerstag werden die Anleger die Entwicklungen im Handelsstreit weiterhin genau verfolgen, ebenso das Ergebnis der Sommer-Konjunkturprognose des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Ein Überblick, was am Donnerstag sonst noch wichtig wird.

1 - Vorgabe aus den USA

In der USA hielten sich Anleger aus Furcht vor einer Verhärtung des Handelsstreits zwischen den Regierungen in Washington und Peking am Mittwoch zurück. Die Sorgen wurden allerdings gedämpft durch kaum veränderte Inflation, die Hoffnungen auf eine Zinssenkung anfachten.

Der Dow-Jones-Index fiel um 0,2 Prozent auf 26.005 Punkte. Der breiter gefasste S&P gab ebenfalls um 0,2 Prozent auf 2880 Stellen nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,4 Prozent auf 7793 Zähler.

2 - Handel in Asien

Die Sorge vor einer Zuspitzung des Handelsstreits zwischen den USA und China belasteten am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...