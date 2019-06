Nach den starken Anstiegen seit Ende Mai, ist es möglich, dass die Barrick Gold Aktie, jetzt oder in Kürze, eine Verschnaufpause einlegt. Immerhin ist das Papier über 16 % in wenigen Tagen gestiegen. Als Ziel einer weiteren Aufwärtsbewegung sehe ich den Bereich um 12,30 Euro (Fibonacci Retracement + vorangegangenes Hoch) als wahrscheinlich an. Außerdem rückt die Zone um 12,86 Euro in den Fokus. Als Unterstützung fungiert der Bereich um 11,70 Euro (letztes Tief). Zudem bildet die Zone um 11,45 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...