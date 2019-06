Der kanadische Lebensmitteleinzelhändler The North West Company Inc. (ISIN: CA6632782083, TSX: NWC) wird am 15. Juli 2019 (Record date: 28. Juni 2019) eine Dividende in Höhe von 0,33 kanadischen Dollar (CAD) je Aktie an seine Investoren ausbezahlen. Auf das Jahr hochgerechnet schüttet das Unternehmen 1,32 CAD aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 30,54 CAD (Stand: 12. Juni 2019) entspricht dies einer ...

