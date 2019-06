Zürich (awp) - Der DKSH-Konzern baut in Taiwan ein modernes Verteilzentrum für die Gesundheitsindustrie. Mit diesem Bau will die Gruppe das Geschäft in Asien weiter ausbauen. Angaben zum Investitionsvolumen werden in der Mitteilung vom Donnerstag keine gemacht. Gebaut wird das Zentrum am heutigen Standort des DKSH-Lagers ...

Den vollständigen Artikel lesen ...