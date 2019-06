Bei den Financials wurden gestern gleich mehrere Emittenten im Covered Bond (CB) Segment am EUR-Primärmarkt tätig. So konnte Royal Bank of Canada einen CB (7J, EUR 1,25 Mrd., Aaa/AAA/AAA) bei MS+8 BP am Markt platzieren. Auch BAWAG begab einen CB (15J, EUR 500 Mio., Aaa). Das Pricing erfolgte bei MS+10 BP. SP Mortgage Bankemittierte einen CB (7J, EUR 500 Mio., erw. Rating AAA) bei MS+9 BP. Darüber hinaus begab Volkswagen Leasing eine Dual-Tranche Senior Anleihe (erw. Rating A3/BBB+). Tranche A (3J, EUR 1,1 Mrd.) preiste bei MS+88 BP, Tranche B (7J, EUR 650 Mio.) bei MS+160 BP. BBVA brachte eine grüne Senior non-preferred Anleihe (7J, EUR 1 Mrd., erw. Rating Baa2/BBB+/A-) bei MS+103 BP auf den Markt. Des Weiteren begab die französische Agency CDC gestern eine ...

