vr-on startet Cloud Service für Multi-User-VR

München, 13. Juni 2019: Heute bringt die vr-on GmbH, www.vr-on.com, mit STAGE Cloud die einzigartige End-to-End Cloud-Lösung für Multi-User Enterprise VR-Anwendungen auf den Markt.

Der Trend zur Einführung von Virtual Reality (VR) Anwendungen in Unternehmen hält an: über 40% der Unternehmen, die heute VR einsetzen, erwarten, dass sie innerhalb der nächsten 3 Jahre in ihrem Unternehmen zum Mainstream wird*. Eine unternehmensweite Einführung von Multi-User Anwendungen stellt jedoch nach wie vor eine große Herausforderung dar, da sie komplexe IT-Projekte erfordert. STAGE Cloud überwindet diese Problematik und vereinfacht den Einsatz von Multi-User Anwendungen deutlich.

STAGE Cloud ermöglicht Unreal- und Unity-Anwendern, ihre Enterprise-VR-Applikationen für mehrere Benutzer sofort zu erstellen, zu verteilen und zu nutzen. STAGE Cloud benötigt nur drei einfache Schritte, um Multi-User VR-Anwendungen einzuführen.

1. Erstellen einer Anwendung in Unity oder Unreal und Erweiterung um Multi-User-Funktionen mit Hilfe des STAGE Software Development Kit (SDK)
2. Direkt in der STAGE Cloud veröffentlichen und automatisch an den autorisierten Benutzerkreis verteilen.
3. Jederzeit und überall mit dem STAGE Client nutzen - so einfach wie mit einem Chat-Tool.

Registrieren Sie sich unter www.vr-on.cloud

Über die vr-on GmbH:

vr-on, www.vr-on.com, wurde 2016 von Industrieexperten mit fast zwei Jahrzehnten Erfahrung im Bereich Virtual Reality Technologien gegründet. Das High-Tech-Startup aus München ist Preisträger des "Innovations-Preis-IT 2018". Mission der vr-on ist, Virtual-Reality-Anwendungen als Standard in Unternehmen zu etablieren.

Kontakt:
Vera Kiebler, Tel: +49 (0) 89 588 08 588 0, E-Mail: press@vr-on.com
vr-on GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München, www.vr-on.com

* Capgemini Research Institute, Augmented and Virtual Reality in Operations, 09/2018