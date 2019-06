Die Auktion der 5G Frequenzen hatte sich ganz schön in die Länge gezogen. Es wurden 41 Frequenzpakete versteigert (12 im 2-Gigahertz-Band und 29 im 3,6-Gigahertz-Band). Begonnen hatte die Auktion bereits am 19. März in Mainz = dem Standort der Bundesnetzagentur. Und dann, in der 497. (!) Auktionsrunde, hieß es am Mittwoch: Die Frequenzversteigerung ist beendet! Die Bundesnetzagentur teilte dazu mit: "Insgesamt wurden 420 MHz versteigert." Diese verteilen sich auf die Unternehmen "Drillisch Netz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...