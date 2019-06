Tagesgewinner war am Mittwoch Axel Springer mit 11,52% auf 62,45 (1731% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 12,73%) vor Lion E-Mobility mit 10,27% auf 2,90 (54% Vol.; 1W 5,45%) und Hypoport mit 6,22% auf 222,00 (281% Vol.; 1W 13,61%). Die Tagesverlierer: Noble Corp plc mit -10,45% auf 1,80 (90% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -10,45%), Thomas Cook Group mit -9,52% auf 16,07 (73% Vol.; 1W -1,83%), Pantaflix mit -8,02% auf 1,74 (66% Vol.; 1W -3,65%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Vodafone (51504,21 Mio.), BP Plc (49913,25) und HSBC Holdings (32061,13). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei Klondike Gold (1961%), Axel Springer (1731%) und FE Ltd (798%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ...

