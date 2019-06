Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Consus Real Estate +2,9% auf 7,8, davor 9 Tage im Minus (-10,61% Verlust von 8,48 auf 7,58), First Solar -6,8% auf 59,88, davor 7 Tage im Plus (10,7% Zuwachs von 58,04 auf 64,25), EUR/JPY Spot -0,36% auf 122,474, davor 7 Tage im Plus (1,59% Zuwachs von 120,99 auf 122,91), Caterpillar -0,14% auf 127,1, davor 7 Tage im Plus (6,23% Zuwachs von 119,81 auf 127,28), FE Ltd -10% auf 0,009, davor 7 Tage ohne Veränderung , Dentsply Sirona -0,65% auf 56,9, davor 6 Tage im Plus (6,33% Zuwachs von 53,86 auf 57,27), Nasdaq -0,55% auf 7472,29, davor 6 Tage im Plus (7,68% Zuwachs von 6978,02 auf 7513,85), Amazon -0,45% auf 1855,32, davor 6 Tage im Plus (10,1% Zuwachs von 1692,69 auf 1863,7), Facebook -1,72% auf 175,04, davor 6 Tage im Plus (8,5% Zuwachs von 164,15 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...