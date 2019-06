Ein Paradies für Leckermäuler: Bald fallen sprichwörtlich die Burger vom Himmel. Uber teilte nun mit, schon im Sommer 2019 die ersten Kunden mit frischem Essen aus der Luft glücklich zu machen - die Liefergebühr dürfte zunächst 8,50 Dollar betragen. Uber startete bereits Testflüge für die Essenauslieferung per Drohnen. Möglich wurde dies nach dem Ok der US-Flugaufsichtsbehörde FAA, die erste Flüge in San Diego, Florida erlaubt hatte. So hat man bereits mit McDonalds erste Tests abgeschlossen - weitere Restaurantpartner sollen nun 2019 angeschlossen werden. Das Ziel von Uber sei es, das Essen schneller zu den Menschen zu liefern als bisher möglich. Die Drohne ist im ersten Schritt nur ein Teil der Lieferkette - auch klassische Transporter werden weiterhin eingesetzt.

